Die Trainerfragen stellen Bayern - Dortmund in den Schatten

Die Entscheidung in der Titelfrage ist in Deutschland schon längst gefallen. Wenig überraschende Antwort: Bayern München wird Meister. Daran wird auch der Samstag-Schlager in der 28. Runde im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nichts ändern (18.30 Uhr).

Was interessanter scheint: Wie schnell wird sich danach das Trainerkarussell drehen? Könnte ein Sieg beim großen Favoriten die Karten Peter Stögers in Dortmund doch noch verbessern? Wie entscheiden sich die Bayern in ihrer zur Staatsaffäre erhobenen Suche nach dem Nachfolger von Jupp Heynckes? Ist am Ende ein weiterer Österreicher die Lösung? Leipzigs Ralph Hasenhüttl ist bei den Buchmachern jedenfalls der heißeste Kandidat auf den Trainerjob beim deutschen Rekordmeister.

Hasenhüttl unterstreicht vor dem Auswärtsspiel in Hannover seine Verbundenheit zu Leipzig. Ja, er könne sich eine Vertragsverlängerung bei RB „gut vorstellen“.

Österreichs Aufsteiger in der deutschen Trainerszene meint: „Ich sehe mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft noch nicht den Punkt, dass wir sagen, wir haben das Limit erreicht. Wir haben ein intensives Jahr hinter uns und in der Zeit haben wir viele Themen sehr gut bearbeitet.“ Die definitive Zusage für und auch von Leipzig fehlt allerdings noch. Hasenhüttl gab zu: „Wir haben in dieser Woche Gespräche geführt.“