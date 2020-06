Die Tore des Fernando Torres

Atlético Madrid Für seinen Stammverein erzielte der gebürtige Madrilene in sieben Saisonen in 243 Pflichtspielen 91 Treffer.



FC Liverpool Noch besser war seine Torquote beim englischen Kultklub. Von 2007 bis 2011 machte Torres in 142 Pflichtspielen 81 Treffer, davon 65 in der Premier League.



Chelsea In den letzten 13 Monaten traf der 27-Jährige nur mehr fünf Mal in 47 Pflichtspielen.



Spanien Im Team war er 27-mal in 91 Länderspielen erfolgreich.