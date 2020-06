Die Teuro-Euro

Alfred "Gigi" Ludwig wirkt fast schon ein bisschen verzweifelt. Seit Jahrzehnten ist er nun schon für den ÖFB am Ball, als Generalsekretär und jetzt als Generaldirektor. Aber dass er vor einem wichtigen Fußball-Turnier so im Abseits steht, das ist ihm völlig neu. Ludwig hält ein Kuvert in der Hand, der Inhalt ist heiße Ware: Tickets für die Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine, Vorrunde, K.-o.-Spiele, Top-Kategorie, alles in einer Hand. "Früher hätten’s dich umgebracht, um an die Karten zu kommen", berichtet der Funktionär.



Aber hier und jetzt schlagen Ludwig nur Skepsis und Missmut entgegen. Selbst die größten Fußball-Fans machen einen Bogen um das Turnier. Denn die beste Karte verliert schlagartig ihren Wert, wenn gleichzeitig für die Hotel-Übernachtung Hunderte Euro draufgehen. Die EURO 2012, das steht schon vor dem Anpfiff fest, ist eine Teuro.



Hier die Zahlen.



22 Milliarden Euro betragen die Investitionen in die EM in Polen.



19 Milliarden Euro davon fließen zwischen 2007 und 2013 als Regionalförderung von der EU, allein 11,1 Milliarden Euro gibt Brüssel für neue Straßen. Die Züge von Warschau nach Danzig brauchen noch immer länger als jene vier Stunden, die die UEFA als Obergrenze vorgegeben hat. Und keines der Milliarden-Projekte der "Autostrady" ist vollständig befahrbar. Der gescheiterte Plan, einen Abschnitt der Autobahn A2 an den chinesischen Baukonzern Covec zu vergeben, kostete den Transportminister sein Amt. Die Chinesen waren mit einem Dumpingangebot angetreten. Bis heute ist die Strecke nicht fertig.



11,5 Milliarden Euro wird das Turnier die Ukraine insgesamt wohl mindestens kosten – ursprünglich geplant waren 3,2 Milliarden Euro. Präsident Viktor Janukowitsch peitschte ein Gesetz durchs Parlament, das die EM zwar rettete, aber auch Unregelmäßigkeiten den Weg ebnete: Bauaufträge durften ohne Ausschreibungen vergeben werden.



1,345 Milliarden Euro Einnahmen – damit rechnet die UEFA vorsichtig für die EURO 2012 in Polen und der Ukraine. 2008, bei der Endrunde in Österreich und der Schweiz nahm die UEFA mit dem Turnier noch 1,351 Milliarden Euro ein. Wie hoch der Gewinn sein wird, steht noch nicht fest. Bei der EM in Österreich und der Schweiz lag er bei rund 700 Millionen Euro.