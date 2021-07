Die Team-Trefferquote ist kein Hit

Ebenfalls verbesserungswürdig sind die Bilanzen der potenziellen Toremacher bei den jeweiligen Klubs. Harnik ( Stuttgart) hat drei Meisterschaftstore geschossen und zwei im Cup gegen Falkensee-Finkenkrug.

Ivanschitz traf zwei Mal, fiel aber immerhin mit fünf Torvorlagen auf. Junuzovic kommt auf ein Tor. Arnautovic ging leer aus (14 Torschüsse in sieben Spielen). Andreas Weimann hat noch nie im Team gespielt. Für Aston Villa hat er in seiner Karriere in 19 Spielen zwei Mal getroffen, zuletzt vor einem halben Jahr. Jakob Jantscher verzeichnete diese Saison drei Erfolgserlebnisse, eines gegen Düdelingen, eines gegen Wolfsberg und eines als Russland-Legionär gegen Perm.

Und Marc Janko? Der ist seit einem Monat Teilzeitkraft bei Trabzonspor. Koller dazu: "Ich werde weiter mit ihm Geduld haben. Aber seine einzige Möglichkeit ist, sich im Training aufzudrängen." Was also bedeutet: Er sollte in Tatzmannsdorf im Strafraum höchst konzentriert zu Werke gehen.