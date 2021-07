Die Südstadt wurde zum Tollhaus

Am Samstag hatten die 10.650 nicht einmal alle Platz auf den Tribünen. Hunderte wichen auf die einstige Naturtribüne aus, um auf den Werbeplanen hinter dem Tor die Aussicht zu genießen. Die riesigen Transparente waren vor Jahren angebracht worden, damit die Südstadt nicht gar so leer aussieht. Wenn die Admira weiter so spielt, dann sollte das Fassungsvermögen bald wieder erhöht werden.



Das enorme Fanaufkommen war sogar für die Admira-Spieler ungewohnt. Sie vergaßen im Torjubel vollkommen, dass sie sich direkt vor der Rapid-Tribüne befanden. Erst als die Bierbecher im Zehntelsekundentakt flogen, ging der roten Jubeltraube der Saft aus.



Der Ansturm der Fans sorgte aber bei nicht allen für Freude. "So a Gedränge brauch i net bei jedem Spü. 6000 sind super, aber 10.000, das ist zu viel", sagte ein routinierter Fan, der seit der Stadioneröffnung 1967 erst drei Spiele versäumte.



Aufgesprungen ist er dennoch. Vier Mal sogar. So wie 6000 andere auch, als die Admira die Schwächen der Rapid-Abwehr eiskalt ausnützte. Dass am Ende auch die Rapid-Fans ihre Stimme wieder fanden, war nach der Aufholjagd der Hütteldorfer eine logische Folge.