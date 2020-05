Die Südstadt und die Fans

1989 14.000 lockt das Titelduell gegen FC Tirol (0:1) an.



1990 10.000 Fans sehen ein 3:0 gegen Bologna (UEFA-Cup).



1994 10.000 Zuschauer kommen zum Gastspiel von Juventus im UEFA-Cup (1:3). Es ist das letzte EC-Spiel in der Südstadt.



2006 10.000 Fans sehen bei freiem Eintritt ein 2:0 gegen Sturm, Admira steigt ab.



2010 Vor 7000 Zuschauern gewinnt Admira nach einem 1:3-Rückstand 5:3 gegen Austria Lustenau. Die Basis zum Aufstieg und zur Euphorie in der Südstadt ist gelegt.