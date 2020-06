Die Spieler erinnern sich

Pierre Littbarski absolvierte als junger Nationalspieler 1982 in Spanien seine erste Weltmeisterschaft. In Gijon war er von Beginn an dabei.



"Das war ein komisches Spiel. Nach unserer Führung geschah nicht mehr viel. Einmal lief ich mit dem Ball am Fuß nach vorne und musste erkennen, dass alle Mitspieler hinten stehen geblieben waren. Alle wollten nur das 1:0 über die Zeit bringen."



Der damalige Neo-Teamspieler hatte jedenfalls noch Motivation. "Ich war ein kleiner Jungspund und froh, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ich habe gar nicht mitbekommen, was sich die Großen neben mir ausgemacht hatten. Beide Teams schalteten zumindest einen Gang runter und ließen sich gegenseitig nur noch in Ruhe."



Geschämt hat er sich für das Schauspiel nie. "Es zählte nur der Sieg."