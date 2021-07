Die Schweiz entzaubert Deutschland

Die beiden EM-Mitfavoriten Deutschland und Niederlande haben in ihren Testspiel-Auftritten schwache Leistungen abgeliefert. Während Vize-Europameister Deutschland in Basel gegen die Schweiz mit 3:5 unter die Räder, mussten die " Oranjes" in Amsterdam gegen Bulgarien eine überraschende 1:2-Niederlage einstecken. Robin van Persie brachte die Gastgeber kurz vor der Pause plangemäß in Führung, nach dem Seitenwechsel sorgten aber Popow (50./Elfmeter) und Micanski (93.) für den überraschenden Erfolg des Außenseiters.

So viele Gegentore wie am Samstag in Basel hatte die DFB-Truppe zuletzt beim 1:5 in Rumänien am 28. April 2004 kassiert. Für die Eidgenossen wiederum war es der erste Sieg über den dreifachen Weltmeister seit fast 56 Jahren.



Ohne acht Bayern-Akteure präsentierten sich die erst in der Früh aus dem Trainingslager in Südfrankreich angereisten Deutschen vor allem in der Defensive desolat. Die Abwehr vor dem überraschend im Tor eingesetzten Debütanten Marc-Andre ter Stegen war nicht nur bei den drei Gegentoren von Eren Derdiyok (21., 23., 50.) sowie den Treffern von Stephan Lichtsteiner (67.) und Admir Mehmedi (76.) orientierungslos.



Mats Hummels (45.), Andre Schürrle (64.) und Marco Reus (72.) betrieben im Basler St. Jakob-Park lediglich Schadensbegrenzung. Auf Teamchef Joachim Löw wartet nach der Rückkehr nach Südfrankreich, wohin auch die Bayern um Kapitän Philipp Lahm am Samstagabend anreisten, noch sehr viel Arbeit.