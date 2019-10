Die Rapid-Bosse haben sich bei Wöber entschuldigt

Maximilian Wöber ist 21 Jahre alt und hat schon einiges erlebt in seiner Fußballerkarriere. 2017 wechselte der Innenverteidiger von Rapid zu Ajax Amsterdam, spielte kurz danach erstmals im Nationalteam. Im März dieses Jahres hatte er seinen fünften und bislang letzten Einsatz im A–Team - just bei der 2:4-Niederlage in Israel. Nach einem Zwischenstopp in Sevilla kam er im Sommer zu Salzburg.

Ein Rapidler bei Salzburg? Das hat schon bei Andreas Ivanschitz zu Eklats geführt. Und auch Wöber war beim Cup-Spiel der Salzburger im Visier der grün-weißen Fans, die ihn und seine Familie mit Spruchbändern beleidigten. Als dann vier Tage später im Heim-Match der Hütteldorfer gegen Hartberg im VIP-Bereich ein Transparent angebracht wurde, auf dem man sich beim Innenverteidiger entschuldigte, wurde das Banner wenig später von Mitgliedern der organisierten Rapid-Fanszene entfernt.