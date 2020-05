Die Premjer Liga zieht große Namen an

Alt ist sie nicht, die russische Premjer-Liga. Sie wurde erst 2001 gegründet und löste ab der Saison 2002 die vormals Oberste Division ab. Die Liga besteht aus 16 Mannschaften, zwei müssen absteigen. Bis einschließlich 2010 lief die Saison im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ligen von März bis November eines Jahres, also im Kalenderjahr. Mit der Saison 2011/2012 erfolgte aber mit Blick auf die WM 2018 in Russland eine Angleichung an das System der großen europäischen Fußball-Ligen. Aus diesem Grunde dauerte die Saison 2011/2012 von März 2011 bis Mai 2012 und umfasste insgesamt 44 Spieltage.

In der ewigen Tabelle dominiert Moskau das Geschehen: Es führt Spartak vor Lokomotive, ZSKA und Dynamo. Erst auf Platz fünf folgt Zenit St. Petersburg. Den Hit daheim gegen Spartak gewann Zenit am Samstag mit 4:2. Austrias Dienstag-Gegner befindet sich in Topform.