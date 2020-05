Die Prämien für die deutschen Teamspieler

Manuel Neuer war der Dauerbrenner unter den 29 deutschen Nationalspielern, die Bundestrainer Joachim Löw in der erfolgreichen EM-Qualifikation eingesetzt hat: Der Torwart des FC Bayern absolvierte die kompletten 900 Spielminuten und kassierte damit die maximale Prämie von 180.000 Euro für den Gruppensieg, die ebenso Lahm, Müller, Badstuber und der Kölner Podolski erhalten.



Der DFB hatte für die direkte EM-Qualifikation eine Prämie von 18.000 Euro pro Partie ausgelobt, bei der ein Akteur anwesend war. So kommt der Bremer Torhüter Tim Wiese auf 162.000 Euro, obwohl er kein einziges Mal eingesetzt wurde.



Insgesamt dürfen sich 36 Spieler über die Prämien freuen. Inklusive der Zahlungen für den Trainerstab, die in ähnlicher Höhe liegen sollen, kostet den DFB die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine mehr als vier Millionen Euro.