Die Polen sind nur noch Zuschauer

Den Polen war der Druck des Gewinnen-Müssens von der ersten Sekunde an anzumerken. Obwohl sie brav angriffen und im Fünf-Minuten-Takt zu brauchbaren Chancen kamen. Die beste vergab Robert Lewandowski in der 10. Minute, als er aus linker Position vorbeischoss. Erwähnenswert, dass die Tschechen in der 39. Minute das erste Mal auf Tytons Tor schossen.



Die Polen dürften ihre Herzen in der Halbzeitpause in der Kabine vergessen haben. Da war nichts mehr zu sehen von Kampf, Willen, Aufopferung, Leidenschaft. Nichts. Fast ein Wunder, dass die Zuschauer nicht zu pfeifen begonnen haben. Dies taten sie umso inbrünstiger in der 72. Minute, nachdem der Tscheche Jiracek einen Konter zum 0:1 erfolgreich abgeschlossen hatte. Mit einem Schuss ins Herz der Nation.