Die Pechvögel der Auslosung

Im Vergleich zu den anderen drei Teams in Gruppe B ist die Dichte an Klassespielern im dänischen Kader bei Weitem nicht so hoch. "Wir können uns keine Verletzten leisten", weiß Teamchef Morten Olsen. Den drei Torhütern Stephan Andersen, Anders Lindegaard und Kasper Schmeichel fehlt es an internationaler Erfahrung. Im Sturm ist Nicklas Bendtner der Alleinunterhalter, der in den vergangenen Jahren mit Formschwankungen zu kämpfen hatte.

KURIER-TIPP: Die Dänen werden Gruppendritte.