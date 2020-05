Die offenen Baustellen bei Rapid

Mit schonungsloser Brutalität hat Admira die Schwächen von Rapid offengelegt. Keine Ballsicherheit in der Spitze, ein zaghaftes Mittelfeld, behäbige Innenverteidiger. Das Zwischenhoch mit vier ungeschlagenen Ligaspielen in Serie hat ein abruptes Ende gefunden, auch wenn die Umstände, die letztlich zur 3:4-Niederlage geführt haben, für viele nicht ganz nachvollziehbar gewesen sind: "Da kann man keinen Elfer geben", meinte Tormann Helge Payer.



Peter Schöttel sah Burgstallers Handspiel, das zur Entscheidung geführt hatte, diplomatischer: "Man kann so einen Elfer geben, muss man aber nicht." Viel mehr als die Elfmeterfrage beschäftigte den Rapid-Trainer das Auftreten seiner Mannschaft, denn "der Sieg der Admira war verdient." Zu Chancen kamen die Wiener nur durch Standardsituationen. Das Einser-Sturmduo Gartler/Alar brachte es in zehn Liga-Spielen auf drei Tore - ein Defizit, an dem ab Montag im Training intensiver gearbeitet werden wird.