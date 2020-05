Die neue Spielwiese von Roland L.

Muangthong trifft in dieser auf Guangzhou Evergrande aus China, auf Jeonbuk Hyundai Motors aus Südkorea und die Urawa Red Diamonds aus Japan.

Bei den ersten beiden Teilnahmen hatte Muangthong die Gruppenphase nicht erreicht. 2010 war in der letzten Qualifikationsrunde gegen Singapore Armed Forces Endstation, 2011 schied man schon eine Runde davor gegen Sriwijaya aus Indonesien aus.

In der Thai Premier League ist Muangthong einer von 18 Vereinen. Gegründet wurde die Liga 1996. Rekordmeister ist Linz’ neuer Arbeitgeber mit drei Meistertiteln. Das Gros der Klubs kommt – wie auch Muangthong – aus dem Großraum Bangkok. In der Liga geben – meist viertklassige – Legionäre aus der ganzen Fußballwelt den Ton an. Der bekannteste Spieler, der je in Thailand spielte, war Robbie Fowler. Englands Ex-Teamstar war 2011 bei Muangthong Spielertrainer.