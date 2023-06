Die Königlichen in Gold: Alaba half beim neuen Trikot-Design

Die lila Streifen der vergangenen Saison sind passé. Ein königlicher Look musste her. Der spanische Topklub Real Madrid setzt bei der Bekleidung in der kommenden Saison wieder vermehrt auf Gold-gelb.

Die neuen Heimtrikots ihres Ausrüsters Adidas, hat der 30-jährige Wiener David Alaba mitgestaltet.

In Gold

Die Streifen und die Ärmel sind in einer "Gold-Optik" gehalten. Auf der Seite weist das Trikot dunkelblaue Akzente auf bzw. "Marineblau", wie Adidas die Farbauswahl bezeichnet. Am Kragen des Trikots ziert der Schriftzug "Hala Madrid!"

Wie es zum neuen Design gekommen ist, erklärt ÖFB-Teamspieler David Alaba in einem Video: