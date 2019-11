Die Kölner Krise: Beierlorzer-Aus nach Niederlage

Der deutsche Bundesligist 1. FC Köln hat sich am Samstag von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Beierlorzer hatte das Amt in Köln erst im Sommer angetreten. Die sportliche Bilanz mit acht Niederlagen in elf Spielen fiel allerdings ernüchternd aus. Interimsmäßig werden nun Andre Pawlak und der Wiener Manfred Schmid die Betreuung der FC-Profis übernehmen.