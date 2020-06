Die Gründe für das Salzburger Solo

Es hat in der Bundesliga schon viele dominante Mannschaften gegeben, aber schon ewig keine mehr, die nie genug hat. Eine 3:0-Führung ist für die Salzburger kein Grund, einen Gang zurückzuschalten. Im Gegenteil: Besonders in Heimspielen wird bis zur letzten Minute versucht, noch mehr Tore zu schießen. Dass die auch gelingt, beweisen unglaubliche 28 Tore in den fünf Bundesliga-Heimspielen im Jahr 2014. Dass trotzdem nicht mehr Zuschauer kommen, ist schade, aber nicht verwunderlich: Red Bull wollte ein Eventpublikum, Red Bull hat ein Eventpublikum bekommen. Dieses besucht die Red-Bull-Arena erst dann in Massen, wenn Außergewöhnliches geboten wird – wie die fast 30.000 Zuschauer in der Europa League gegen Ajax Amsterdam und FC Basel oder beim Testspiel gegen Bayern München beweisen. Der Bundesliga-Alltag lockt hingegen nur die echten Fußballfans an – und das sind in Salzburg 6000 bis 8000. Mehr waren es allerdings auch nicht in den Pre-Red-Bull-Zeiten.