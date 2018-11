Die Gaudi-Truppe schrieb Geschichte

Seit 1978 wird der EM-Titel für Unter-21-Nationalteams ausgespielt. In den bisherigen 21 Auflagen blieb Österreich stets nur die Zuschauerrolle. Seit Dienstag hat der ÖFB-Nachwuchs nun einen Meilenstein. „Es ist wirklich ein historisches Ereignis, geradezu eine Sternstunde“, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. 249.000 Zuschauer sahen am Dienstag die Liveübertragung auf ORF Sport +.

Österreich hatte sich als einer der besten Gruppenzweiten für die Relegation qualifiziert. Einem 1:0-Sieg in Griechenland folgte ein 1:0-Sieg im Rückspiel in St. Pölten. Damit ist Österreich einer von zwölf Teilnehmern an der Endrunde nächstes Jahr in Italien von 16. bis 30. Juni. Schon morgen werden die Gruppen ausgelost. Mögliche Gegner aus Topf 1 sind Veranstalter Italien, Titelverteidiger Deutschland und England. Aus Topf zwei kommt Spanien, Dänemark oder Frankreich dazu. Der dritte Gruppengegner kann Serbien, Kroatien, Belgien, Polen oder Rumänien sein.