Freundin von De Gea beim Songcontest

Seit fünf Jahren sind der Fußball-Profi David de Gea und die Sängerin Edurne Garcia ein Paar. Der 24-Jährige De Gea steht schon lange als Tormann von Manchester United im Rampenlicht. Nun ist auch die 29-jährige Garcia in ihrer Heimat ein Begriff. Spanien hat entschieden, wer ins Rennen um die Nachfolge von Conchita Wurst am ESC 2015 steigen wird.

Edurne Garcia tritt am 23. Mai in der Wiener Stadthalle auf die Bühne – mit ihrem Song "Amanecer". Stolz twitterte De Gea: "Es gibt keine Bessere. Ich bin sehr stolz auf dich." De Gea wird seiner Freundin in Wien wohl nicht die Daumen drücken können, denn am nächsten Tag steht die letzte Runde in der englischen Premier League auf dem Programm.