Die ewige Frage: passiv oder aktiv?

In den letzten Wochen hatte sich Salzburg-Trainer Roger Schmidt immer wieder über Schiedsrichterentscheidungen mokiert. Seine Mannschaft hatte aber nicht wegen Schiedsrichterfehlern drei Spiele in Serie nicht gewonnen, sondern weil man fahrlässig mit den eigenen Torchancen umgegangen war.



Im letzten Spiel des Jahres war das anders. Gegen Mattersburg waren die Salzburger am Samstag vor dem Tor extrem konzentriert, nützten den Großteil ihrer Chancen und egalisierten den höchsten Heimsieg in der Red Bull Ära, ein 7:0 in einem UEFA-Cup-Qualifikationsspiel im Sommer 2008 gegen den armenischen Klub Banants Jerewan.



Nach dem Spiel lobte Schmidt seine Mannschaft. "Wir haben uns heute alle damit ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Das war phasenweise schon klasse", meinte der Deutsche. Über die Schiedsrichterleistung verlor er kein Wort. Allerdings war er zu dieser Thematik auch nicht befragt worden.



Obwohl die eine oder andere umstrittene Entscheidung gab es auch in diesem Spiel. Dieses Mal profitierten allerdings die Salzburger davon. Vor dem 3:0 hatte der sonst sehr umsichtige Schiedsrichter Lechner ein Foul von Ulmer in der eigenen Hälfte fälschlicherweise als Ballspielen gewertet. Vor dem 4:0 stand der Dreifachtorschütze Mane knapp im strafbaren Abseits, als Soriano den Ball im Fallen weiterspitzelte.