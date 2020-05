Die Bayern träumen vom Finale in München

Wieder ein Sieg, wieder zu null, wieder Spitzenreiter: Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge freute sich nach dem 2:0 bei Villarreal über einen "wunderbaren Start" der Münchner. "Wir sind von Anfang an Tabellenführer, und das lässt hoffen, dass wir unser erstes Ziel, das Achtelfinale, erreichen. Ich hoffe, die Reise wird lang, um am Ende des Tages das, wovon wir ja alle so groß träumen, vielleicht Wirklichkeit werden zu lassen." Gemeint ist das Finale der Eliteliga zu Hause in München.



"Wir tun jedoch gut daran, den Ball flach zu halten", mahnte Rummenigge aber schnell nach der Gratulation an Trainer Heynckes, die Torschützen Kroos und Rafinha sowie die Mannschaft. Zumal am Sonntag bei Schalke die nächste schwere - und für Torwart Manuel Neuer sicher emotionale - Aufgabe für den Bundesliga-Leader ansteht.



Spaniens Sportpresse zeigte sich zutiefst beeindruckt von den Münchnern. "Die Bayern haben mit ihrem ersten Spiel in der Champions League das Oktoberfest im Voraus gefeiert. Villarreal hatte nie eine Chance", schrieb Sport. As formulierte es martialisch: "Falls jemand noch nicht wusste, warum die Gruppe des FC Villarreal die 'Todesgruppe' genannt wird, hat der FC Bayern es gestern allen in Erinnerung gebracht."



Passend zum ersten Sieg des FC Bayern in Spanien seit zehn Jahren fiel auch das Ergebnis im zweiten Gruppenspiel aus: Manchester City tat sich gegen Napoli schwer und musste sich mit einem Punkt (1:1) zufriedengeben.