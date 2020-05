Die Bayern tobten nach der Pleite

Für RB Leipzig, dem deutschen Klub von Red Bull, steht am Dienstag das nächste Cup-Abenteuer auf dem Programm. Nach dem 3:2-Erfolg in der Auftaktrunde gegen Bundesligist Wolfsburg empfängt der Viertliga-Klub nun ebenfalls einen Vertreter aus der obersten Spielklasse: Aufsteiger Augsburg.



"Ich will, dass die ganze Mannschaft couragiert auftritt, aber nicht übermütig in die Partie geht, weil man noch an das Spiel gegen Wolfsburg denkt", sagt der Ex-Rapid-Trainer Peter Pacult. Für das Spiel waren am Montag bereits 20.000 Karten verkauft.



Zu einem Österreicher-Duell kommt es am Mittwoch: Pogatetz empfängt mit Hannover 96 die Mainzer mit Ivanschitz und Baumgartlinger.