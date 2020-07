Die Bayern sind in Rekordlaune

Da ging ein weiterer Rekord beim souveränen 3:0 gegen Wolfsburg fast unter: In der 79. Minute wurde Claudio Pizarro für den leicht angeschlagenen Mario Mandzukic eingewechselt. Für den Peruaner war es der 337. Einsatz in einem Spiel der deutschen Bundesliga. Damit ist der 33-Jährige der Legionär mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Liga. Und er ist alleiniger Rekordhalter: Der Brasilianer Zé Roberto und der Georgier Lewan Kobiaschwili kommen auf je 336 Spiele.