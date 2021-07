Die Bayern holen auch den Pokal

Es waren die Bayern, die für den ersten Akzent sorgten. Müller tauchte nach fünf Minuten schon alleine vor Roman Weidenfeller auf, knallte dem Dortmunder Keeper den Ball aber mitten ins Gesicht. Kurz vor der Pause verfehlte ein Schuss von Højbjerg nur knapp sein Ziel, im Gegenzug vergab Lewandowski die erste Dortmunder Großchance. Nach Seitenwechsel scheiterte Müller nach einer Ribéry-Hereingabe aus ganz kurzer Distanz (56.).

Acht Minuten später war auf der Gegenseite Manuel Neuer in seinem vierten DFB-Pokalfinale in Serie bereits geschlagen. Dante rettete beim Kopfball von Hummels wohl hinter der Linie, der Schiedsrichter-Assistent sah den Ball aber nicht im Tor, nachdem er zuvor auch die knappe Abseitsstellung Hummels nicht wahrgenommen hatte. Weil die wenigen Chancen weiterhin vergeben wurden, ging es in die Verlängerung, in der Arjen Robben zum Helden der Bayern mutierte (107.). Nach einem verpatzten Auswurf von Weidenfeller landete der Ball bei Boateng, der perfekt hinter die Dortmunder Abwehr auf den Niederländer flankte. Den Deckel drauf setzte in der 123. Minute Thomas Müller im Konter.