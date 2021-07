Die Austria muss nach Island

Die Würfel sind gefallen. Die Wiener Austria bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League mit dem isländischen Meister FH Hafnarfjördur zu tun. Das Hinspiel steigt am kommenden Dienstag in der Generali Arena.

Die Mannen aus dem hohen Norden gewannen in der zweiten Runde auf das Rückspiel gegen den litauischen Vertreter Ekranas Ekranas Panevezys mit 2:1. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel, brachte die Isländer schließlich eine Rote Karte für die Gäste auf die Siegerstraße, nachdem Ekranas zuvor durch einen Elfer mit 1:0 in Front gegangen war.

Prominentestes Opfer des Abends war der Champions-League-erprobte Champion aus Weißrussland, BATE Borisow. Gegen Schachtjor Karaganda ging auch das zweite Spiel verloren. Ebenfalls Endstation war für den finnischen Meister HJK Helsiniki, Nomme Kalju aus Estland gewann das Rückspiel 2:1.