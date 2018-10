Die Austria muss endlich in die Offensive gehen

Die Austria erinnert sich an die vergangene Länderspielpause. Aus der kam man mit viel Schwung und gewann das Derby in Hütteldorf gegen Rapid. Ein voller Erfolg soll auch heute (17 Uhr/live Sky Austria) daheim gegen Sturm Graz gelingen. Trainer Thomas Letsch ist jedenfalls guter Dinge: „Die Zeichen stehen gut.“ Der Schwerpunkt in der Trainingsarbeit der letzten zwei Wochen lag auf dem Offensivspiel. Zu Recht. „Wir wollen mehr Tore erzielen und generell mehr gefährliche Aktionen herausspielen“, erklärte der Coach. Austria und Sturm liegen in der Tabelle auf den Plätzen vier und sechs nur drei Punkte auseinander. Dementsprechend hoch ist die Bedeutung des Schlagers: „Es ist für beide Seiten eine enorm wichtige Partie, ich erwarte ein absolutes Spitzenspiel“, meint Ralf Muhr, der sich seit Kurzem auch offiziell Sportdirektor nennen darf.

„Wir wollen am Sonntag wieder unsere Stärke und Dominanz im eigenen Stadion demonstrieren.“ Muhr nutzte die Länderspielpause auch, um mit dem Trainerteam eine intensive inhaltliche Analyse vorzunehmen: „Wir sind hier durchaus selbstkritisch und wissen, wo wir ansetzen müssen.“