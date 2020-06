Die Austria lässt Spionen keine Chance

Im Südburgenland beginnt am Samstag die zweite Ära von Peter Stöger als Trainer bei der Wiener Austria. In Oberwart wartet der Meister der Burgenlandliga und Aufsteiger in die Regionalliga Ost, der SC Oberwart, auf den österreichischen Rekord-Cupsieger (18 Uhr, live ATV).

Die Austria nimmt den Gegner ernst, dementsprechend läuft auch die Vorbereitung: Das Abschlusstraining fand hinter verschlossenen Türen statt. Samstagvormittag wird das Team im Grand Hotel kaserniert. Am Nachmittag geht es mit dem Bus ins Burgenland. "Der Cup hat eine hohe Wertigkeit für uns, deswegen werden wir sicher nicht mit Badeschlapfen hinfahren", erklärt Stöger, der die Qual der Wahl hat. Es sind bis auf Remo Mally (Schienbein-Probleme) alle Spieler fit.

Stöger ist als Funktionär mit den Wienern im Cup übrigens noch ungeschlagen. Sowohl 2005 als auch 2006 reichte es zum Cup­titel, wobei er den ersten Erfolg als Trainer feierte, den zweiten als Sportchef.