Die Austria im New Look

Zehn Tage vor dem Start der Bundesliga-Saison wurde die Meistermannschaft des FK Austria Wien vom Wiener Herrenausstatter „Paul“ in Schale gehüllt. Beim Top-Fitting der Top-Fitten dabei: Der neue (kroatische) Trainer der Veilchen, Nenad Bjelica (41), dem in feinstem " Hugo Boss"-Tuch prompt der Spitzname "Jugo Boss" verpasst wurde ... Trockener Konter: „Ist mir lieber als: Austria ist fürn Hugo.“ Den "Textil-Deal" eingefädelt hatte Kapitän Manuel Ortlechner (33): "Einzige Bedingung waren violette Krawatten!" Übrigens: Zuletzt so elegant eingekleidet wurden Austriakicker vor 35 Jahren: Damals zog die Elf dank (?) Peppino Teuschler-Anzügen sogar ins Europacupfinale ein.