Die Austria hat nach dem Europacup-Aus ein Loch im Budget

Freilich, die Niederlage bei Apollon schmerzt noch immer. „Wir sind 1:0 in Führung gegangen, das war genau das, was wir wollten“, sagt Kapitän Alexander Grünwald, der mit seinem Team erst am Freitag Richtung Wien flog. „Wir hätten dann noch super Konterchancen gehabt, die wir nicht gut fertiggespielt haben, wir hatten das 2:0 auf dem Fuß. Dann bekommen die Zyprioten vor der Pause einen Elfer geschenkt“, hadert Grünwald mit der Entscheidung von Schiedsrichter Gil. Auch das Eigentor zum 1:2 war Pech. Dann zerfiel die Austria wie schon im Hinspiel. „Wenn wir in Rückstand geraten, resignieren wir zu leicht“, gibt auch Trainer Christian Ilzer zu.

Da kommt freilich Schlusslicht Admira am Sonntag gerade zur rechten Zeit, die Violetten wollen zumindest in der Liga den Schwung vom 5:1-Sieg in Mattersburg mitnehmen.