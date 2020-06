Die Admira will endlich Ried besiegen

Ausgerechnet gegen die Rieder startet die Admira am Sonntag in die Bundes­liga (16 Uhr, Südstadt/live ORFeins, Sky). Alle Mannschaften konnte das Überraschungsteam in seiner Aufstiegssaison zumindest ein Mal besiegen, nur die Rieder nicht.

Die sind gar seit 1997 in einem Liga-Spiel in der Südstadt nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. "Statistiken interessieren mich nicht", sagt Admira-Trainer Dietmar Kühbauer. Große Überraschungen erwarten beide Mannschaften nicht. Kühbauer: "Egal, mit welchem Trainer, die Rieder spielen immer gleich. Sie sind sehr kompakt und ein unangenehmer Gegner."

Beide Teams sind erfolgreich in die noch junge Saison gestartet: Einem souveränen Aufstieg in die zweite Runde des Cup-Bewerbs folgte ein Auswärts-Remis in der Qualifikation zur Europa League. "Die Auftaktspiele haben uns viel Selbstvertrauen gegeben", erklärt Rieds Mittelfeldspieler Anel Hadzic, er warnt aber auch: "Vorige Saison war die Admira sehr gut, und sie ist sicher nicht schlechter geworden."