Die Admira steckt in der Krise fest

Walter Knaller ist ein extrem besonnener Mensch. Dass der Admira-Cheftrainer einmal öffentlich die Contenance verliert, kommt praktisch nie vor. Am Samstag war es aber einmal soweit.

Als er nach dem 0:2 gegen Sturm mit der Feststellung konfrontiert wurde, dass in der Südstadt auf und neben dem Platz eine lähmende Lethargie herrsche, ging Knaller in die verbale Offensive: „Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn man sieht, was hier in den letzten Monaten passiert ist, was wir kompensieren müssen, was wir an Arbeit leisten, um junge Spieler heranzuführen und dann jemand sagt, in der Südstadt herrscht Lethargie, dann kenne ich mich gar nicht aus.“

Der Tonfall wurde dann noch energischer: „Bei uns ist sehr viel Feuer und Leben drinnen, vom Trainerteam, von den Betreuern, vom Umfeld. Das ist wirklich eine Feststellung, die ich auf das Schärfste zurückweisen muss.“

Und trotzdem: In der Südstadt herrschte schon mal mehr Leben und das vor nicht all zu langer Zeit. Sportlich lässt sich der bedenkliche Ist-Zustand an einigen Zahlen manifestieren: Seit neun Spielen ist die Admira sieglos, holte nur vier Punkte und schoss gerade einmal zwei (!) Tore. Dazu kommt noch eine inferiore Heimbilanz mit nur einem Sieg aus neun Spielen und nur fünf geschossenen Toren.