Die Admira fand auch im Cup nicht aus der Krise

Die Admira ist in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf der Strecke geblieben. Beim Fußball-Regionalligisten ASK Ebreichsdorf mussten sich die Südstädter am Dienstag 1:2 geschlagen geben. Auch andere Drittligisten waren erfolgreich und eliminierten jeweils einen Zweitligisten: Union Gurten schaltete den SV Horn mit 2:0 aus, Gleisdorf bezwang die Juniors OÖ 3:0. Wacker Innsbruck gewann beim GAK 2:1.

Mutiger Regionalligist