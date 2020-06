Warnung vor dem angeschlagenen Dino

Mitten in der größten Vereinskrise empfängt der Hamburger SV den großen FC Bayern München zum Pokal-Viertelfinale. Am Tag vor dem Duell an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ ARD und Sky) brodelte bei den Hanseaten mächtig die Gerüchteküche. Dass es zu einem Paukenschlag kommt und Felix Magath als neuer starker Mann beim HSV bereits gegen den Titelverteidiger aus München auf der Bank sitzt, galt trotz entsprechender Medienberichte aber als unwahrscheinlich.

In dem ganzen Chaos versuchte Trainer Bert van Marwijk seine verunsicherte Elf auf die Partie gegen den sportlich übermächtigen FC Bayern einzustellen.

Die Bayern warnen sich selbst vor dem HSV. Pep Guardiola, Trainer und Perfektionist, bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. "Ich weiß, Magath hat hier trainiert und zwei Titel geholt. Und ich erinnere mich, er war ein super Mittelfeldspieler." Die große Unruhe beim Gegner betrachtet Guardiola freilich nicht als Vorteil für sein Team. "Die Situation in Hamburg macht sie noch gefährlicher", glaubt der 43-Jährige.

Und er will das auch seinen Spielern entsprechend einimpfen: "Passt auf Jungs, passt auf!", wiederholte er zuletzt. Guardiola erhebt warnend seinen Zeigefinger. "Morgen können wir keinen Titel gewinnen, aber wir können einen Titel verlieren."