DFB-Pokal: Ein Elfer-Tor öffnete Leipzig die Tür ins Halbfinale

RB Leipzig steht im Semifinale des deutschen DFB-Pokals. Die Sachsen feierten am Mittwoch einen 1:0-Heimsieg über Wolfsburg, Goldtorschütze war Benjamin Sesko aus einem etwas umstrittenen Handelfmeter (69.). „Für mich war es eine klare Fehlentscheidung“, sagt Killian Fischer, der den Ball aus kurzer Distanz an den Unterarm bekam. Mit dieser Meinung stand der Wolfsburger nicht alleine da. Gästetrainer Ralph Hasenhüttl tauschte Patrick Wimmer in der 81. Minute aus, auf der Gegenseite kamen Nicolas Seiwald in der 91. und Christoph Baumgartner in der 93. Minute ins Spiel.