DFB-Nationalspieler Özil verteidigt sein Foto mit Erdogan

"Für mich ging es bei meinem Foto mit Präsident Erdogan nicht um Politik oder Wahlen, sondern um meinen Respekt für das höchste Amt im Land meiner Familie. Mein Beruf ist Fußballer, nicht Politiker, und unser Treffen war kein Gutheißen irgendeiner Politik. Tatsächlich haben wir über das gesprochen, worüber wir bei jedem unserer Treffen sprechen - über Fußball, weil auch er in seiner Jugend Fußballer war."

"Für mich zählt nicht, wer der Präsident ist, sondern dass es der Präsident ist. Mir ist klar, dass das schwer zu verstehen sein mag, weil man in vielen Kulturen den politischen Anführer nicht getrennt von der Person dahinter betrachten kann - aber in diesem Fall ist das anders. Was immer das Ergebnis dieser Wahl oder der Wahl davor gewesen wäre, ich hätte dieses Foto trotzdem gemacht."