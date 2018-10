Deutschland verliert Nations-League-Schlager gegen "Oranje"

Die Niederlande haben Deutschland im Samstagsschlager der Nations League eine bittere Niederlage zugefügt. Virgil van Dijk (30.), Memphis Depay (87.) und Georginio Wijnaldum (93.) sorgten am Samstag in Amsterdam mit ihren Toren für den ersten Sieg der Elftal gegen den Erzrivalen seit 16 Jahren. Der entthronte Weltmeister hingegen verpasste die ersehnte Klimaverbesserung.

Die Gruppe 1 der höchsten Liga wird weiter vom spielfreien Weltmeister Frankreich (4) nun vor den Niederlanden (3) und Deutschland (1) angeführt. In Gruppe 4 der Liga B liegt Österreichs Dienstag-Gegner Dänemark nach einem torlosen Remis in Irland an der Spitze. Dem Torerfolg am nächsten war Pione Sisto, der in der ersten Hälfte Metall traf.

Nach dem Auftakt-0:0 gegen Frankreich im September reiste Deutschland bereits unter Zugzwang über die Grenze. Teamchef Joachim Löw setzte im Sturmzentrum überraschend auf Schalke-Reservist Mark Uth, der im Anschluss ein ambitioniertes, aber glückloses Länderspiel-Debüt ablieferte. Abgesehen von dieser kleinen Überraschung brachte Löw wieder durchwegs vertrautes Personal, wie die Bayern-Achsee Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sowie Champions-League-Sieger Toni Kroos im Zentrum.

Rekordspiel für Löw

Strafraumszenen boten sich den über 50.000 Zuschauern in der ausverkauften Johan-Cruyff-Arena anfangs allerdings wenige. Den ersten Rekord verbuchte Löw, der mit seinem 168. Länderspiel als Teamchef zog Löw an Sepp Herberger vorbei. Seine nunmehrige Bilanz: 109 Siege, 30 Remis und 28 Niederlagen.

Die Führung entsprang einem der fielen ruhenden Bälle: Neuer verschätzte sich nach einem Eckball folgenschwer, Virgil van Dijk köpfelte im zweiten Oranje-Versuch nach Lattenkopfball von Ryan Babel ein (30.). Die Deutsche Hintermannschaft wackelte gehörig, Thomas Müller bekam nach Emre Cans Mittelfeldsolo aber die Chance auf den Ausgleich - und ließ sie mit einem Schuss ans Außennetz aus (38.). Gefährlicher blieben die von Ronald Koeman trainierten Niederländer, vor allem in persona von Memphis Depay.