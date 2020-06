Deutschland: Prietl schießt Bielefeld zum Titel in der 2. Liga

„Es ist einfach unfassbar, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Ich bin überwältigt und unheimlich stolz, was wir für eine tolle Truppe sind", jubelte Torschütze Prietl.

Was seine Mannschaft ausgemacht hat in dieser Saison? "Es hat uns die ganze Saison ausgezeichnet, dass wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben. Wir freuen uns in der Bundesliga auf jedes Spiel. Aber wir wollen natürlich drinbleiben“, betont der ehemalige Mattersburger.