Deutschland ohne Kroos gegen Färöer

Die Bayern Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger gaben für den Auftakt der WM-Qualifikation w.o. Die Deutschen spielen in Hannover gegen die Färöer (Freitag, 20.45 Uhr, live ATV, ZDF). Und Teamchef Joachim Löw setzt auch den Bayern Toni Kroos wegen einer Beckenprellung nicht ein. Kroos soll am Samstag wieder trainieren und vielleicht am Dienstag gegen Österreich spielen.



"Man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, die Färöer als Kanonenfutter zu sehen", sagte Löw. Vor fast genau zehn Jahren gab es in Hannover nur ein knappes 2:1, Miroslav Klose verhinderte damals mit seinem Siegestor in der 59. Minute die Blamage. Der Lazio-Stürmer bestreitet sein 123. Länderspiel und wird wie gegen Österreich die Solospitze bei den Deutschen geben.



Österreichs Teamchef Marcel Koller wird sich das Spiel mit seinem Trainerstab anschauen. Nur Assistent Thomas Janeschitz wird fehlen, denn der sitzt in Hannover auf der Tribüne. "Die Spieler müssen die Partie nicht anschauen, aber ich glaube, dass es die meisten doch tun werden", sagt Teamchef Koller.



Der Auftakt in Gruppe C findet aufgrund der Zeitverschiebung um 18 Uhr (ebenfalls live bei ATV) in Astana statt, Irland gastiert in Kasachstan. Die Kasachen unter dem tschechischen Trainer Miroslav Beranek sind im Oktober zwei Mal Österreichs Gegner. Doch Teamchef Koller wird dem Spiel vorerst nicht viel Augenmerk schenken. "Erst kommt Deutschland, dann Kasachstan."