Deutschland: Gladbach nach 1:1 gegen Freiburg vorerst Dritter

Borussia Mönchengladbach hat zumindest für einen Tag den Sprung auf Rang drei in der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Die Gladbacher konnten allerdings nicht zufrieden sein, kamen sie doch gegen den Neo-Elften SC Freiburg über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Damit zogen sie um einen Punkt an RB Leipzig vorbei. Die Leipziger sind am Samstag bei den schwächelnden Schalkern zu Gast.

Gladbach konnte immerhin eine Serie von drei Heimniederlagen in Folge stoppen, hat aber mittlerweile fünf der jüngsten sechs Spiele nicht gewonnen. Bei Freiburg fehlte Philipp Lienhart wegen den Folgen einer Gehirnerschütterung, wegen der er auch für die ÖFB-Länderspiele kommende Wochen absagen musste. Die Tore fielen bereits in der Anfangsphase. Nach der Freiburger Führung durch Vincenzo Grifo (10.) konnte Alassane Plea (16.) fast postwendend ausgleichen.