Niederlage beim Vorletzten: Dortmund und Sabitzer in der Krise

Bayer Leverkusen ist in der deutschen Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FC Bayern herangekommen. Der Titelverteidiger feierte am Dienstag einen 1:0-Heimsieg über Mainz. Die Münchner sind erst am Mittwoch gegen Hoffenheim im Einsatz. Der Dritte Frankfurt setzte sich daheim gegen Freiburg mit 4:1 durch, Ralph Hasenhüttls Wolfsburger schoben sich dank eines Heim-5:1 gegen Gladbach an die sechste Stelle. Dortmund verlor beim Vorletzten Holstein Kiel 2:4.

Ein sehenswerter Freistoß von Alex Grimaldo (48.) bescherte Leverkusen den zweiten Sieg im zweiten Spiel dieses Jahres. Phillipp Mwene war bei den Mainzern bis zur 80. Minute im Einsatz.