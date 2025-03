Umfaller in der Bundesliga: Bayern verliert, Leverkusen auch

An der Spitze der deutschen Bundesliga ändert sich diese Woche nichts. An der Reihung ohnehin nicht, am Abstand des Tabellenführers ebenso wenig. Die Bayern bleiben voran und halten den Acht-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Leverkusen. Warum? Weil beide Teams überraschend verloren.

Die Bayern mussten sich beim 125-Jahr-Jubiläum des Klubs in schicken dunkelroten Jubiläums-Dressen einem absoluten Underdog geschlagen geben. Der VfL Bochum, der als Drittletzter um den Klassenerhalt kämpft, trug einen 3:2-Sieg aus München davon.

Dabei hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany ordentlich rotiert. Die Stars Kane, Olise, Laimer, Musiala und Kimmich waren zunächst allesamt nur auf der Bank gesessen und kamen erst nach Seitenwechsel ins Spiel.