Deutschland: Bayern, Leverkusen und Stuttgart im Gleichschritt

Leverkusen und Stuttgart hatten am Samstagnachmittag vorgelegt, die Bayern zogen am Abend nach. Der Meister gewann in Mainz mit 3:1 durch Treffer von Kane, Coman und Goretzka. Konrad Laimer spielte als rechter Verteidiger bei den Bayern durch.

Leverkusen siegte in Wolfsburg 2:1, wo Pavao Pervan im Tor stand. Patrick Wimmer saß nur auf der Bank. Stuttgart wiederum gewann bei Union Berlin 3:0 Die Schwaben können sich in dieser Saison auf ihren Torjäger Serhou Guirassy verlassen. Er traf auch gegen Berlin und hält bei 14 Treffern.