Deutsches Duell im steirischen Derby

Selbstvertrauen haben die Kapfenberger, die noch immer zehn Punkte hinter dem Vorletzten Mattersburg liegen. "Wir haben noch lange nicht aufgegeben", sagt Trainer Thomas von Heesen, der ein ausgeglichenes Match gegen Sturm erwartet. "Das wird eine ganz harte Nuss", war sich der 50-Jährige bewusst. "Wir wollen wie schon gegen die Austria aber selbst Akzente setzen, dem Gegner nicht das Spiel überlassen."



Offensives Auftreten – nichts anderes erwartet man auch von Sturm. Aber, wie schon gegen Salzburg und Rapid aus einer gesicherten Defensive, die durch Milan Dudic (gegen Rapid gesperrt) verstärkt wird. "Gegen Salzburg und Rapid keine Tore zu bekommen, ist nicht so schlecht. Gegen Kapfenberg müssen wir die Chancen, die wir uns erarbeiten, aber nutzen", meinte Foda vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Landsmann von Heesen.



Bei den Grazern wird die Suche nach einem Geschäftsführer für den sportlichen Bereich noch dauern, Präsident Jauk kehrt erst Ende nächster Woche zurück. In der Poleposition für diesen Job steht Franco Foda, der bereits in der Vergangenheit die Doppelbelastung Transferabwicklung und Traineramt problemlos weggesteckt hat und nun doch bleiben will.