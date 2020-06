Deutscher Hyballa neuer Sturm-Trainer

Erleichterung bei Paul Gludovatz. Sturms 66-jähriger Sport-Geschäftsführer hat lange gesucht und ist in der Regionalliga West fündig geworden. Peter Hyballa, 36 Jahre, derzeit noch bei den Salzburg Juniors, übernimmt am 5. Juni das Traineramt bei Sturm. Er unterschrieb für zwei Jahre.



Also nach Franco Foda und Aushilfscoach Thomas Kristl wieder ein Deutscher. Aber hier enden schon die Gemeinsamkeiten mit den Vorgängern. Hyballa steht schon mehr für das Produkt Unterhaltung.



Straßenköter nannte Hyballa in der Heimat seine Spieler, zu denen er gewöhnlich einen lockeren Umgang pflegt.