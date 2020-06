Neue Abstimmung über die Torlinientechnik

Kommt sie, oder kommt sie nicht? "Goal" oder "No Goal" – das ist hier die Frage. Am 4. Dezember stimmen die Vertreter der 18 deutschen Bundesligisten erneut über eine mögliche Einführung der Torlinientechnologie ab. Um die höchste Fußballliga Deutschlands zu revolutionieren und dadurch dem Beispiel der Premier League zu folgen, benötigt es beim Wahlergebnis eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Dieses Mal stimmt nur die höchste Leistungsstufe ab, nicht wie zuletzt auch die Vertreter der zweiten Bundesliga. Die Klubs der zweiten Leistungsstufe widersetzten sich bei der ersten Abstimmung über die Torlinientechnik mit großer Mehrheit (3:15), auch aufgrund Bedenken in Sachen Finanzierung. Das lässt Mainz-Manager Christian Heidel in der ersten Bundesliga aber nicht gelten: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Bundesliga jemand aus monetären Gründen ablehnt."