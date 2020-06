Arnautovic muss in Bremen Geduld haben

Werder Bremen beging am Sonntag den „Tag der Fans“. Höhepunkt war dabei ein Freundschaftsspiel gegen den englischen Oberhausklub Fulham. Schon vor der Partie präsentierte Thorsten Frings sein Abschiedsspiel, das der 36-Jährige im September unter dem Titel „My last day in green“ begehen wird.

Gegen Fulham war wieder Sebastian Prödl Abwehrchef, an seiner Seite spielte Luca Caldirola, der 22-jährige Italiener, der von Inter Mailand geholt wurde. Auch Zlatko Junuzovic durfte wieder von Beginn an spielen. Für Marko Arnautovic hingegen gab es wieder einmal keinen Platz in der Startformation, die Trainer Dutt auflaufen ließen.

Die Engländer kamen mit allen bekannten Spielern wie Berbatov, Stekelenburg, Senderos, Riise, Duff und Karagounis.

Die Klubs gingen mit 0:0 in die Pause, Dutt tauschte nicht, in der 54. Minute erzielte Petersen den Führungstreffer. Erst als der Trainer in der 71. Minute alle zehn Feldspieler austauscht, darf Arnautovic endlich ins Spiel eingreifen. Der Teamspieler spielt dabei auffällig und kommt zu drei Möglichkeiten. Doch momentan klebt ihm das Pech an den Schuhen, er vergibt alle drei.