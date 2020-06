Deutschen wird auf den Mund geschaut

Selten hat man den ansonsten so besonnenen Joachim Löw so in Rage erlebt wie bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz nach dem EM-Semifinal-Aus gegen Italien. Die Manöverkritik an seiner Taktik und Personalpolitik hat beim Bundestrainer offenbar Wirkung gezeigt. Der Test gegen Argentinien und Lionel Messi kommt da gerade recht, um wieder ein wenig Imagekorrektur zu betreiben. Für Deutschland, am 11. September in Wien österreichischer Auftaktgegner in der WM-Qualifikation, geht`s um ein Jubiläum, es winkt der 500. Sieg in einem Länderspiel.



Auch Österreichs Teamchef Marcel Koller musste Stellung beziehen, ob er hymnische Sängerknaben wünsche. "Nein, es kann nicht Pflicht für einen Spieler sein, die Hymne zu singen. Das ist eine persönliche Sache, die jeder für sich entscheiden muss." Bei manchen ist es vielleicht besser, sie nicht singen zu hören, andere wollen die Hymne schweigend genießen.