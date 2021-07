Deutsche spielen Oranjes an die Wand

Am Dienstag hat sich Deutschland endgültig in die Favoritenrolle für die EURO 2012 geschossen. Der Weltranglisten-Dritte bezwang in Hamburg den Weltranglisten-Zweiten Niederlande mit einer überzeugenden Leistung glatt 3:0 - der zweithöchste Sieg Deutschlands über die Niederlande in der Fußball-Geschichte. Nur die Nummer 1 der Welt, Spanien, steht vor dem Turnier in Polen und der Ukraine noch höher im Kurs.



Es war ein Lehrspiel, eine psychologische Grätsche für einen direkten Konkurrenten auf den möglichen EM-Titel. Den Niederländern, Vize-Weltmeister von 2010, blieb am Ende nur noch kollektives Kopfschütteln, während die Mannschaft von Joachim Löw von den 52.000 Fans in Hamburg gefeiert wurde.



Im 75. Länderspiel des erfolgreichen Bundestrainers gelangen drei wunderschöne Tore durch Thomas Müller, Miroslav Klose und Mesut Özil. Eine Mission impossible war es, einen Besten aus dem bärenstarken Kollektiv ausfindig zu machen. Özil: "Wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Wir können den EM-Titel schaffen."



Klose, der die Mannschaft in seinem 113. Länderspiel zum sechsten Mal als Kapitän anführte, lieferte nach kaum auskurierter Sehnenentzündung ein spektakuläres Comeback und unterstrich, dass er in dieser Form die Nummer eins im deutschen Sturm ist. In Deutschland spricht man von einem "Magischen Dreieck", gebildet aus Klose, Müller und Özil. Müller: "Wir haben uns einiges vorgenommen, die Kombinationen haben von Anfang an funktioniert. Dann war es wie aus einem Guss."



Toni Kroos war beinahe sprachlos: "Wir haben alle ein engeres Spiel erwartet. Das Jahr war exzellent für uns, aber 2012 wird noch wichtiger mit der EURO."



Trainer Joachim Löw zeigte sich stolz auf seine Buben. "Wir können zufrieden sein mit dem gesamten Jahr. Die Niederlande war ein Gegner nach Maß für uns, weil wir uns voll konzentrieren mussten gegen dieses Team." Vor allem Spielfreude und Leichtigkeit seiner Schützlinge haben es ihm angetan. "Angriff und Mittelfeld haben gut in der Defensive ausgeholfen, daher kam die Niederlande nicht in unsere Gefahrenzone. Natürlich ist ein Spiel ohne Gegentor etwas Schönes."