Deutsche Meisterentscheidung vertagt, Absteiger sind bekannt

Die Entscheidung um die deutsche Fußball-Meisterschaft fällt erst am letzten Bundesliga-Spieltag. Der FC Bayern kam am Samstag bei RB Leipzig nicht über ein 0:0 hinaus und ließ damit die Chance auf den vorzeitigen Gewinn des 29. Meistertitels aus. Borussia Dortmund verkürzte den Rückstand auf die Münchner durch einen 3:2 (1:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf auf zwei Punkte.

Am kommenden Samstag tritt der BVB beim Vierten Mönchengladbach an. Die Bayern empfangen die von Adi Hütter betreute Frankfurter Eintracht, die so wie Gladbach noch um eine Champions-League-Teilnahme kämpft. David Alaba und Co. reicht ein Punkt zum Titel, weil sie die deutlich bessere Tordifferenz aufweisen.

Als Absteiger stehen Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg fest. Den Niedersachsen half das 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg nicht mehr. Die Franken unterlagen 0:4 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach und steigen zum neunten Mal ab. Beide können den VfB Stuttgart, der 3:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg gewann, nicht mehr vom Relegationsrang verdrängen.